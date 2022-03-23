方馨在《美麗人生》飾演一名酒吧老闆娘。（台視提供）

方馨在台視新8點檔《美麗人生》飾演酒吧老闆娘，遇見老實的退伍軍人柯叔元，兩人在燈紅酒綠中看見了愛情。兩人曾合作過多檔戲，CP組合深受觀眾喜愛，方馨表示，和柯叔元認識10多年，一直是戲劇上的好夥伴，「曾經一檔戲是我介入他的感情，另一檔我們很相愛，但我的角色卻生病死掉，8點檔的愛情故事都很虐，總是會遇到一些波折，這次在《美麗人生》中會有什麼發展，我自己也很期待」。

柯叔元劇中飾演退伍軍人，遇到美麗動人的方馨後，勾起了角色對愛情的嚮往。方馨大讚：「真的很厲害！每次都有不同的演法。他很會演這種癡情男子，而且每次都很進入那個狀態，像這次他把我當成女神，拍戲整天都會感受到他炙熱的眼神。」

柯叔元把母胎單身的癡情男子漢演的活靈活現，他對此嘴甜表示：「既然劇本寫得這麼可愛、拍得也可愛，我們當然也要演得可愛。而且她這麼漂亮，要盯著她完全不是難事，簡單啦！」方馨聽了笑說：「長得也可愛。」

這次兩人再度在《美麗人生》合體，日前還接受默契大考驗，答案不一致須接受喝苦茶的懲罰。柯叔元測驗前說：「沒有做過這方面的測試，不曉得默契到底好不好，但真的是認識很久了。」

方馨被問到在片場通常是吃麵還是吃飯，柯叔元猜飯，方馨則回答「都不吃」，讓柯叔元傻眼直呼：「人家出題是二選一，妳一定要答一個呀！」方馨這才恍然大悟，笑說：「我喜歡講實話啦！」柯叔元則沒好氣表示：「沒有這種選項！」兩人連續幾杯苦茶下肚，方馨提出代喝需求，柯叔元也豪爽表示：「沒問題，老婆永遠是對的，奉勸所有男人家裡不是講道理的地方，是講愛的地方。」方馨馬上解釋：「我是為了他身體著想。」柯叔元回：「妳是覺得我身體不好是不是？」兩人一來一往、互動有趣。