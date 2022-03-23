中小企業信保基金23日舉辦「2022中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，華南銀行再次獲「信保金質獎（金融機構）」、「新創重點產業相挺獎」、「紓困振興獎」、「信保金質獎（授信經理人）」等獎項，由華南銀行副董事長林知延代表領獎。

林知延表示，華南銀行對扶植中小企業向來不遺餘力，2021年全年新增中小企業放款餘額939億元，成長量於本國銀行排名第一，並於2020年及2021年連續2年度榮獲金管會「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」及「辦理中小企業放款績優銀行甲等獎」，今年仍以提升中小企業的業務比重為企金業務營運主軸。

華南銀行指出，國際政經情勢瞬息萬變，除了全球疫情尚未消弭，美國升息、通膨壓力以及地緣政治不穩定，對全球經濟發展造成重大影響。面對經營環境變化，今年企金授信業務推展會在妥善控管風險的前提下，兼顧授信資產的質與量，優化放款結構，維持穩健成長。

華南銀行今年業務發展持續聚焦在拓展中小企業放款、都更危老、投資台灣三大方案等業務，同時布局未來展望良好的「六大核心戰略產業」，亦將持續善用中小企業信保基金的保證機制來強化債權，提升資產品質。

華南銀行積極拓展各項企金業務，並響應政府推動都更、危老等各項政策，截至2022年2月底，都更及危老放款量分居公股銀行第一及第二名，而因應國際ESG趨勢，華南銀行目前也積極進行簽署赤道原則相關前置作業，同時擴大對再生能源、循環經濟等綠色產業的投融資支持，並積極籌組永續績效連結貸款，以引導企業朝向ESG永續發展。

華南銀行未來將持續秉持信賴、熱誠、創新的經營理念，持續與中小企業信保基金攜手合作，致力協助中小企業達到永續經營的目標，提供中小企業包含融資、資金調度與企業主理財等全方位金融服務，並擴大運用金融科技，提供更多元、優質且高效率的金融服務，透過金融影響力與客戶共創雙贏，善盡企業社會責任，成為中小企業永續發展的好夥伴。