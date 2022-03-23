韓國統計廳23日發布統計，今年1月出生新生兒為2萬4,598名，年減1.2％，創下1981年開始相關統計以來的同月新低，並且是自2015年12月起連續74個月呈現年減。

同期，韓國死亡人口為2萬9686人，年增9％，為1983年開始相關統計以來的同月第二高。因此，1月韓國人口自然減少（出生人口減死亡人口）5088人，連續27個月出現自然減少。

另外，1月僅1萬4753對新人登記結婚，年減9.4％，為歷年同月最低紀錄。