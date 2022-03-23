韓國單月新生兒 連74個月呈現年減 19:222022/03/23 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國統計廳23日發布統計，今年1月出生新生兒為2萬4,598名，年減1.2％，創下1981年開始相關統計以來的同月新低，並且是自2015年12月起連續74個月呈現年減。 同期，韓國死亡人口為2萬9686人，年增9％，為1983年開始相關統計以來的同月第二高。因此，1月韓國人口自然減少（出生人口減死亡人口）5088人，連續27個月出現自然減少。 另外，1月僅1萬4753對新人登記結婚，年減9.4％，為歷年同月最低紀錄。 韓人妻意外驗出「兩條線」無奈嘆：再怎麼小心都很難滴水不漏 韓單日確診創次高紀錄 累計逾千萬例染疫 #韓國 #同月 #新生兒 #死亡人口 #單月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2月批發業、零售業與餐飲業營業額 創歷年同月新高 17:292022/03/23 財經 低物價時代不會結束 04:102022/03/20 專題周報 罕病非少數 靠新生兒篩檢揪出來 04:102022/03/20 生活新聞 真好玩新手遊 預約數破70萬人 04:102022/03/21 產業．科技 外銷訂單最猛的二月... 電子資通接單旺 塑橡膠憔悴 04:102022/03/22 財經要聞 韓國醫美保養風靡亞洲 AHC淨光無瑕系列強勢登場 03:052022/03/22 生活 紐西蘭2月貿易赤字達3.85億紐元 近62年單月新高 11:532022/03/21 財經 《國際經濟》韓2月PPI又升 物價上漲壓力大 17:282022/03/23 財經 秋瓷炫拍片大吃韓國代表美食 1中文字幕惹怒韓網友：不該發生 11:212022/03/22 娛樂 去年才爆離婚 全智賢一人帶兒子上咖啡廳「真實身材比例曝光」 16:562022/03/22 娛樂 《國際經濟》俄烏戰事波及 韓GDP無奈遭降 16:092022/03/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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