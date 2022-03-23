101台北金融大樓（2899）23日董事會通過2021財報，涵蓋辦公大樓租金收益與購物中心業績合併營收優於前一年的42.89億，稅後淨利達12.88億優於前年，增長約0.11％，EPS每股稅後純益來到0.88元優於2020年0.87元。

101指出，去年5月至8月受疫情影響，全台消費市場、百貨零售及觀光旅遊業皆受到大幅衝擊，9月後疫情趨緩後人潮回流，帶動商場業績及觀景台人潮顯著成長；辦公大樓發揮頂級商辦差異化的優勢，維持95％以上出租率，獲利穩定。

其中101購物中心雖在沒有國際觀光客挹注下，高端精品商場特質亦吸引不少無法出國的消費客採購，全館1至4月業績表現佳，5月至8月受疫情三級警戒影響導致人流縮減，9月起疫情趨緩後人潮逐步復甦，加上振興五倍券帶動，購物中心全年度業績持續提升，較前年有近3％成長。

而台北101辦公大樓則無畏全球疫情衝擊，積極開發引進跨國金融、科技軟體與醫藥等產業指標企業入駐，優化租戶組合，並持續進行設備環境優化調改，維持95％以上高出租率，獲利穩定，且在全球ESG/CSR/SDGs趨勢下，2021年更以最新版本LEED v4.1第三度取得白金級綠建築認證。