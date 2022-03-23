屏東縣政府客家事務處與明華園總團合作推出六堆三百年紀念大戲《步月．火燒》，以1895年乙未年間六堆客家義勇軍，抗日之戰發生地「步月樓」及最後一戰「火燒庄」為主軸，演繹六堆客家擁護這片土地的真實故事，將於本周六（26日）晚間7點在屏東千禧公園登場。

明華園總團長陳勝福表示，《步月．火燒》描述客家六堆義勇軍團結一心保衛家鄉的故事，「屏東縣政府的長官們看過《俠貓》、《鯤鯓平卷》甚至多年前的《超炫白蛇傳》之後，特別找明華園總團合作；明華園家族是土生土長的屏東人，大家族中有閩南、客家、也有原住民儼然是屏東多元文化族群融合的縮影。」

陳勝福表示，明華園總團累積93年的創作能量，繼抗日英雄林少貓的故事《俠貓》之後，創作六堆300年紀念大戲《步月．火燒》，「製作規模比照8萬人觀賞的《超炫白蛇傳》，這次由明華園第三代陳昭賢擔任製作人邀集年輕的創作者，用新世代的視角創作歷史大戲，相信不僅為明華園總團的作品寫下歷史的新頁，也讓大家更深刻了解六堆300年走過的歷史風華。」

《步月．火燒》由明華園總團當家小生孫翠鳳、演員郭子乾及劉瑞琪、新生代客家戲演員吳侑函、馮文星、馮文亮，排灣族歌手Cemelesai徹摩、鄒族演員蘇達等擔任演出，是跨語言、跨族群組成的強大表演陣容，不單純以「歌仔戲」或「客家戲」等傳統大戲的方式呈現，而是以「跨界音樂劇」方式展現在屏東生根的不同族群之語言、音樂、舞蹈等豐富的藝術樣貌。

製作人陳昭賢表示，《步月．火燒》由新生代編劇王靖惇與導演樊宗錡在施百俊教授同名繪本的故事架構下共同創作，「受到疫情影響演出延後，卻是憂喜參半，喜的是有更多的時間可以排練，憂的是原本預定的演出時間大約就是當年戰役發生的時間，開場就是『下淡水溪，滿野白芒』的場景，然而演出從冬天延到春天，『滿野白芒』成為製作團隊最傷腦筋的問題。」

為此，劇組全台遍尋芒花，終於在淡水河支流找到芒花蹤跡，演員頂著烈日揮汗、被芒草割傷淌血，陳昭賢表示，三度出動終於找齊3萬枝芒花，「我們用最大的誠意與創意，燒腦650天製作這齣歷史大戲，且僅此一場，歡迎大家來屏東參與這場藝術盛宴。」