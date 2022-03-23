大學繁星推薦入學放榜，台南市北門高中71名學生金榜題名，其中32人上國立大學，體育班的李亮頤表現亮眼，錄取國立台灣師範大學體育與運動科學系，李亮頤母親聽到放榜消息後也喜極而泣，直說要買鞭炮來放。

李亮頤是北門高中體育班學生，擔任學校田徑隊隊長，專長是100公尺跨欄，最佳成績曾獲得全中運400公尺跨欄第5名、100公尺跨欄第6名。不過李亮頤小學時原本在田徑隊學的是跳高、跳遠，進入國中時看到學長姊跨欄英姿，才轉學跨欄。

李亮頤表示，父母在她3歲時就離異，與在藥廠當作業員母親相依為命，家庭經濟拮据，但母親仍全力支持她念體育班，李亮頤出賽時，媽媽也盡量陪賽，如果在非假日出賽，還要請假陪賽。

而李亮頤也非常爭氣，除了早上、下午練習時間，她上課時非常專心認真聽講，下課立即複習，有不懂問題主動找老師請教，晚上與同學一起自修，安排自己念書進度，高中時校排維持在100名內，學測時國文、自然、社會、數B都達到頂標好成績。

田徑教練月健龍說，因家境環境造就李亮頤刻苦耐勞精神，她不僅讀書自律性高，練習跨欄時，也會主動針對動作不完美部分做額外練習。

李亮頤學測成績原本可以上許多優秀科系，但她希望未來能當老師，帶領像她一樣有運動興趣的學子兼顧學業與興趣，考取合適科系，因此決定再參加繁星甄試，結果幸運錄取，放榜後媽媽喜極而泣，長期在經濟、心理上支持李亮頤的姑姑，也很高興李亮頤來當自己師大的學妹。

李亮頤說，能錄取師大，自己非常意外與驚喜，要把這份喜悅獻給陳張社會福利慈善事業基金會與其他幫助過她的貴人。北門高中校長吳俊憲表示，學校有不少學生上台大、清大、成大、台師大等頂大，但以繁星甄選上台師大的體育生，李亮頤是首例，十分難能可貴，也給學弟妹一個很好學習榜樣。