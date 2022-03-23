八卦山下廢墟老眷村中興庄，充滿傳奇色彩，彰縣府投入3300萬元，啟動第一期景觀修復工程，並徵選青創駐村活化，預先釋出6個單元。（吳敏菁攝）

八卦山下廢墟老眷村中興庄，充滿傳奇色彩，彰縣府投入3300萬元，啟動第一期景觀修復工程，並徵選青創駐村活化，預先釋出6個單元。（吳敏菁攝）

八卦山下廢墟老眷村中興庄，充滿傳奇色彩，彰縣府投入3300萬元，啟動第一期景觀修復工程，並徵選青創駐村活化，預先釋出6個單元。（吳敏菁攝）

八卦山下廢墟老眷村中興庄，充滿傳奇色彩，2010年登錄歷史建築，縣府已投入3300萬元啟動第一期景觀修復工程，預計9月落成，已著手徵選青創駐村活化，預先釋出6個單元，坪數分別在6坪餘到18多坪間，以公益換租，受理申請至4月30日，4月9日下午辦理說明會與現勘。

中興庄原住戶均為山東青島保安旅將軍高芳先的子弟兵與眷屬，也是國防部選定全國13處眷村文化保存區之一，住戶歷經了抗日、剿匪，是唯一單一部隊搭同一條船落腳台灣開枝散葉的眷村，還參與823砲戰，充滿了故事張力。

高芳先曾被封為「嶗山之獅」，被形容是真實版山東葉問，後半生在台傳承武藝的貢獻，讓這座八卦山下的眷村，多了幾許武學、功夫的想像，更添色彩。

中興庄占地2公頃、建築多達66棟，住戶遷移後，偌大廢墟宛如一座迷宮，為了避免遭破壞，已封閉了路口，搭起鐵籬圈圍，不少彰化人深感可惜，許多人回憶小時候上八卦山都走過這個聚落，且緊鄰彰化市精華區，「在利用」潛力大，也是串聯八卦山步道和市街商圈的樞紐。

各界企盼活化好幾年，縣府今年3月第一期修復動工，國防部補助1000萬元，縣府自籌1600萬元，工程包含廣場及景觀工程、5戶眷舍整修及水電設備更新等，另外，再投入全區規劃設計費530萬元，容積調派170萬元，預估後續還需向中央爭取約1.8億元，才足夠整座聚落修復。

第一期工程預計9月完工，縣府釋出作為青年創意示範基地，分別為門牌39號、21號各劃分2單元；30號、12號各1單元，4月9日舉辦徵選說明會，邀請講師教學營運計劃書撰寫。方向以文化藝術類相關講座、工作坊、展演、社區營造或眷村主題等。