隨著2022台灣燈會完美落幕，高雄陸續藉由各式重磅活動及場館結合，體現這個城市不斷爆發的多元能量。身為一個具有厚實底蘊的海洋城市，即將展開的「高雄海洋館」更讓許多民眾引頸期盼。由三地集團及富邦集團合作的高雄海洋館，是三地集團繼屏東海生館、台中海洋館後，旗下第三座海洋館，也是南台灣第一座城市型海洋館。這棟坐落於捷運凹子底站旁的城市新地標於3月23日舉行開工動土典禮，將以2026年完工為目標。

除了眾所矚目的高雄海洋館，還包含百貨、飯店、運動中心及辦公大樓，未來將直接連通捷運及輕軌，將帶動更多產能及商機，開展高雄嶄新一頁。

去年榮獲紐約時報讀者評選為全球52個最愛城市之一的高雄市，今年除甫落幕的台灣燈會，緊接著登場的智慧城市展及台灣文博會等大型活動，讓全民看到源源不絕的活力高雄。23日舉行開工動土典禮的高雄捷運凹子底站旁開發案，土地面積達1萬1千坪以上，緊鄰博愛二路與大順一路交叉口，為號稱南台灣最大規模的地上權案，將打造高48層、地下6層，樓高240公尺的複合性商辦大樓，涵蓋商場、健身房、水族館、電影院、辦公室、飯店等設施，將超越長谷世貿大樓成為高雄第3高樓。由於靠近北高雄最精華的農16重劃區，預計將帶動周邊商圈大幅發展，成為高雄新核心。而被視為此案象徵性指標設施的高雄海洋館，更是在消息曝光後便已備受討論，成為全區焦點。

擁有豐富企業運營經驗及多角化事業版圖的三地集團，目前旗下經營的屏東海生館，對於國人來說儼然是海洋館的代名詞，更為台灣民眾打開了認識海洋的第一扇窗。除了被譽為一生必去的夢幻旅遊清單「夜宿海生館」體驗活動，更包含近兩年蔚為話題的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動，屏東海生館透過各式深度體驗讓民眾認識海洋，進而愛上海洋，並將保護海洋的理念內化於每個人心中。而身為「海洋首都」的高雄，海洋文化一直是伴隨在地居民的生活日常；高雄海洋館將藉由多元展示帶領遊客打開感官，用身體的每一個細胞感受海洋深不可測的奇幻美麗，更將創造人與海洋連結的空間，讓來自各地的民眾自由探索，成為全民參與式的現代海洋館。

隨著此開發案開工，後續預計將創造更多工作機會以及帶動多元產業的結合，並吸引大量觀光人潮及商機。承襲高雄位居國際港口的地理位置，高雄海洋館將開展不同的想像與溝通，創造與時代共同成長的海洋館，讓每個人都可以在這裡找到屬於自己的視角來感受海洋奧秘。