前往英國參加全英羽球公開賽的台灣「羽球一哥」周天成，驚傳確診，據悉他將待在英國等待病毒清零後再返台。

周天成參加全英公開賽闖進男單4強，20日遭遇頭號種子安賽龍(Viktor Axelsen)以13：21、15：21吞敗，無緣冠軍賽。據了解，周天成是在賽後準備搭機返台前的PCR檢測確診，不過已經打過2劑疫苗的周天成，屬於輕症患者，只有類似感冒的症狀。

韓國羽球女將安洗瑩21日在IG宣布確診新冠肺炎，因她19日才在全英羽球公開賽，直落二擊敗「世界球后」戴資穎，引發球迷關注小戴狀況。不過，戴資穎事後報平安，一切沒問題，預計回國後進行「10+7」隔離。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。