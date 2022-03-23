中興通訊今（23日）發布公告，稱於2022年3月22日（美國時間）收到法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期屆滿且不附加任何處罰，並確認監察官任期將於原定的2022年3月22日（美國時間）結束。

中興通訊A股、H股今日上午停牌，下午恢復交易，其A股漲停開出，H股開盤後暴漲逾50％，收盤漲幅收斂為23％。

中興通訊因非法向伊朗、北韓輸送美國技術，其 2017 年認罪後的5年合規觀察期。業內人士表示，這意味著，緩刑期屆滿不續，中興通訊將結束5年合規觀察期。

中興通訊表示，該公司堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規，全面展開合規體系建設。

據財報數據顯示，2021年，中興通訊營收和淨利均創下歷史新高。公司實現營業收入1145.2億元（人民幣，下同），年增12.9％；淨利潤為68.1億元，年增長59.9％。其中，國際市場營收364.5億元，年增9.1％，占整體營業收入的31.8％。