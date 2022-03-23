好萊塢紅星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）育有一女，她們的這位千金「希蘿」（Shiloh）如今已經快要16歲。希蘿一直以來被指跟裘莉長相非常相似，日前母女倆外出逛街，女兒的身長看來已快跟裘莉一樣高，網友讚嘆她已長成亭亭玉立的少女。

安潔莉娜裘莉跟女兒希蘿日前在洛杉磯逛街，母女倆勾肩搭背地並排同行，看得出來親子間感情要好。希蘿曾經喜歡中性打扮，近兩年則轉而呈現更多少女味，而且最近她的身高呈現「暴風成長」，已經長高到媽媽眼眉位置的高度，裘莉官方身高為170公分，希蘿不止樣貌像極了媽媽，看來更遺傳到了裘莉女神的好身材。

安潔莉娜裘莉與布萊德彼特2004年因合作電影《史密斯任務》擦出愛火，布萊德彼特甚至不惜拋下正宮珍妮佛安妮斯頓，在2014年與裘莉完婚，兩人生下2女1子，加上裘莉領養的2子1女，共有3女3子6個小孩，離婚後主要照顧人為裘莉，但小布也想爭奪監護權，便開打離婚官司。

根據外媒在2021年的報導，目前審理案件的法官不願聽取未成年孩子的證詞，讓裘莉遞狀請求更換法官，且遞狀結果還沒出爐，法官就判定小布獲得共同扶養權，當時知情人士曝裘莉應該會再上訴。且兩人還有投資法國酒莊產生的股權紛爭，裘莉把部份股權轉賣給總部位於盧森堡的烈酒商，讓小布不滿而告上法院。