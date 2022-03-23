美菲將聯合軍演 陸外交部：希望不要人為製造緊張 19:432022/03/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓及美國下周起在菲律賓群島舉行兩國歷來最大規模聯合軍事演習。在北京，中國外交部發言人汪文斌回應，不反對有關國家在其境內舉行軍事演習，但希望演習不要針對第三方，不要做有損地區和平與穩定的事。 汪文斌強調，中菲之間不存在緊張關係，希望有關方面不要人為製造緊張。 大陸外交部發言人：G20任何成員都沒有權力開除其他國家 防疫自主管理 業界喊鬆綁 可辦公室、住家「兩點一線」移動 #汪文斌 #人為 #製造 #緊張 #菲律賓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東歐地緣政局緊張 資金連五周從歐股撤出 23:422022/03/18 財經 境外連2天破百 專家憂內外夾擊 04:102022/03/21 生活新聞 台灣國際紀錄片影展焦點專題登場 40年影史選粹 46部經典奇作 18:232022/03/22 娛樂 通膨風險來臨 菲央行：撐經濟優先 04:102022/03/20 專題周報 2月年增2.51％ 電力景氣指數 連七月亮紅燈 04:102022/03/22 金融．稅務 菲律賓總統大選將至 杜特蒂政黨宣布支持小馬可仕 21:232022/03/22 國際 《國際經濟》搶救經濟大作戰 菲大修87年陳年外資法 17:282022/03/23 財經 陸駐俄大使上周見俄國防部副部長 汪文斌：沒必要過度解讀 16:082022/03/21 兩岸 人為疏失釀303大停電 興達電廠遭搜索 3員工交保 11:582022/03/22 社會 大陸外交部：中方堅決反對日部分政治勢力公然與台獨勾結 16:252022/03/23 兩岸 社評／中美衝突中維持合作的底線 04:102022/03/23 焦點新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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