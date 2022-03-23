菲律賓及美國下周起在菲律賓群島舉行兩國歷來最大規模聯合軍事演習。在北京，中國外交部發言人汪文斌回應，不反對有關國家在其境內舉行軍事演習，但希望演習不要針對第三方，不要做有損地區和平與穩定的事。

汪文斌強調，中菲之間不存在緊張關係，希望有關方面不要人為製造緊張。