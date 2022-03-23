超商二哥全家（5903）23日公布去年財報，受去年國內疫情三級警戒影響，全家去年稅後純益13.43億元，比前年大幅縮水36.9％，創下近六年新低，換算每股純益6.02元。

全家今天董事會通過每股擬派發現金股息4.7元，股利配發率78.1％；對照昨天收盤股價201.5元，現金殖利率2.3％。

全家主管表示，公司去年獲利衰退，主要受到國際疫情與國內三級警戒等管制性政策影響，便利商店本業來客人流首當其衝，加上公司前年獲利創新高，也墊高比較基期。

去年5－7月國內實施疫情三級警戒，民眾減少出門，全家超商人流受影響，另外旗下還有大戶屋等餐飲品牌，因餐廳禁止內用，營運更是大受打擊。全家去年營收836.59億元，年減2％，維持歷史次高，今天公布獲利則是大縮水。

受此影響，全家近日股價盤跌，本周二甚至一度失守200元大關，創下兩年來首見。不過法人對於全家後勢並不看淡，公司股價利空出盡，今天連續第二個交易日回彈，終場大漲5元、收在201.5元，成功收復200元關卡。

去年底疫情解封後，全家第四季營運已明顯回神，單季稅後純益3.89億元，年減23.7％，但比第3季大幅成長37.4％，衝上全年獲利最高峰。

法人認為，全家持續展店，去年便利商店本業開店淨增加210家店，目前累積全台門市據點已突破4,000家，營運規模擴大有利營收、獲利上攻，而且綿密的服務網路，在O2O線上線下整合的零售大趨勢下，占有很大優勢。

另外全家攜手玉山銀行、拍付國際合資成立的電子支付公司「全盈支付」，已獲金管會核准取得營業執照，力拚第二季前開業，未來全家整個數位會員生態系串連，可望發揮更大綜效。對於全家營運後勢不看淡。