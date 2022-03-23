永慶房產集團23日發布第二季房市前瞻報告，業務總經理葉凌棋表示，打房效應下房市信心已出現變化，看漲房價比例下降、前二月交易量年增率收歛，政府打房已獲成效，推升房價的八大要素中，三項沒有變化、三項正在改變、二項漸漸消失，不過買氣仍穩，推估上半年買氣與去年同期相當，約17.6～17.9萬棟，年增0.5～2％。

葉凌棋表示，全球經濟成長恢復正常軌道，經濟景氣及基本面非常好，經濟成長提供是房價成長的基調。推升房價有八大因素，其中「經濟成長」、「台商回流」、「民間投資強勁」三者並有沒變；「全球資金流動性充沛」、「低利環境」正在改變；「地價成本推升」也因打炒房降緩了地價上揚的動力。

不過「投機炒作」、「預期心理」過去這二項推升房市的動能，則在政府打炒房下，正漸漸消失。

日前央行升息1碼，葉凌棋指出，國內享受長14年超低利環境，目前升息僅回到疫情前水準，若房貸足額反應升息，房貸利率1.609起變利率的地板，距離2011～2015年較高水位的1.875％還有二碼，若升息達3碼以上，對於房屋持有者就會較有感。

此次永慶也統計了預售市場實價登錄的成交輪廓，去年全台預售總交易量9.4萬件，金額1.3兆，市場可以說相當火爆，其中全台有七個行政區預售屋交易量突破2000戶，桃園龜山、台中北屯甚至超過4000戶，此外有21個行政區突破千戶、48個行政區逾500戶，顯示去年一整年全台預售屋交易相當火熱。

葉凌棋表示，以預售屋交易單價、總價、坪數來看，雙北市總價變動不大，但漲了單價、縮了坪數，雙北以外五都則是單總價及坪數同步擴大，這五都平均總價二年來增加了28～44％，資金往中南部預售市場移動，二年前雙北以外總價不用千萬，如今全數站上千萬，全台都是「天龍國」，不少地方的購買力已漸漸達頂點。