被動元件廠2021年財報持續交出好成績，通路商日電貿（3090）去年每股盈餘4.59元，寫歷史次高紀錄，董事會決議配息4元，盈餘發放比率達87％，以23日收盤價計算，隱含現金殖利率超過7％；設備商雷科（6207）、鋁箔廠立敦（6175）去年獲利均創高。

日電貿23日公布去年度財報，毛利率、營益率較前一年度雙升，營益率重返雙位數，達10.56％，累計2021年歸屬母公司業主淨利達8.19億元，較前一年度成長36.6％，每股稅後純益4.59元，為僅次於2018年的財報成績單。

日電貿董事會決議，將配息4元，盈餘發放比率達87％，配息率暫居被動元件類股之冠，以日電貿23日收盤價54.4元計算，隱含現金殖利率達7.35％，日電貿訂於6月15日舉行股東常會。

此外，被動元件設備商雷科、鋁箔廠立敦2021年受惠於漲價效應，獲利也聯袂寫下新高紀錄，每股盈餘達3.07元、3.45元，立敦董事會決議配息1.5元，以立敦23日收盤價換算，隱含現金殖利率約3.4％。