古曜威日前拍攝新歌〈我記得〉MV，邀來擁有「電競女神」封號的阿樂合作演出。2人飾演熱戀情侶，在甜蜜戀愛過程中，記錄下攜手走訪許多浪漫景點，古曜威最後霸氣又真誠的下跪求婚，讓向來感性的阿樂忍不住激動淚灑、隨即應允，氣氛感人。

古曜威、阿樂拍攝現場默契十足，為了結婚劇情，阿樂日前練習用小提琴演奏〈我記得〉，表示當自己被求婚的當下，倍受感動，「因為我是個很重視感情的人，內心一直期待能夠遇到一個真正懂自己與愛自己的人，更期待自己的婚禮是浪漫且身邊的親朋好友們都能到場祝福我們」，並笑說沒想到第一次穿婚紗是獻給古曜威的MV。

他當天在玻璃教堂求婚，阿樂看到美麗的環境，聽著浪漫歌曲，內心很觸動，她說：「直接點頭答應完全不是演的，是發自內心，真的也很希望有一個人可以這樣浪漫的跟我求婚。」古曜威則是浪漫雙魚男，卻自認很低調，未來有心儀的對象，當要求婚時，可能會先跟朋友討論後再決定如何進行，或者只有單純2人在家，他親自烹飪餐點，打造浪漫抒情氛圍，默默拿出戒指來跟對方求婚。

古曜威（左）霸氣下跪向阿樂求婚，氣氛感人。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）