長興（1717）因2月工作天數少，營收月減18.87％，但較去年同期成長24.46％；在出貨規模成長助力，2月自結營業利益1.38億元，年增178.98％，稅前盈餘1.51億元，年成長86.72％，每股稅前盈餘0.12元。前二月稅前盈餘5.13億元，每股稅前盈餘0.41元。

此外，永光（1711）2月營收年增6.1％，因今年海運費大幅增加和產品別銷售組合差異，單月自結營業淨利189萬元，稅前淨利1,658萬元，年減12％；前2月營收年增4.4％，營業淨利5,147萬元，年減51％，稅前淨利7,221萬元，年減10％，每股稅前盈餘0.14元。

長興是亞洲最大合成樹脂廠，也是全球最大乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；主產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料，生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共23個。

長興表示，2月出貨量較上月低，且原物料上漲影響，單月平均毛利率低於上月，致使稅前盈餘表現不及上月；不過，與去年同期相較，2月出貨規模成長，獲利成長幅度高於營收成長幅度。

長興強調，目前合成樹脂、電子材料、特用材料三大業務短期出貨均維持穩定，將透過採購政策調整，分散原物料波動風險，並會審視市場需求變化，管控原物料庫存水位，維持穩定獲利。

永光商用影印機相關碳粉業務因疫情趨緩，員工重回辦公室上班，去年第四季起出現復甦跡象，今年2月營收6.42億元，月減24.3％、年增6.1％。3月起服裝業開始建立冬季服裝庫存，加上隨遠端工作回歸辦公室，推升碳粉需求成長，營運可望增溫，但日前火警對業績干擾仍待觀察。