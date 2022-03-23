備戰新竹市東區議員選舉的國民黨文傳會副主委何志勇，今天主持廣播節目以電影《正宗哥吉拉》為例，討論日本對「台海有事」的出兵問題、俄烏戰爭所呈現的國際局勢及對台灣的啟示，他認為，台灣與美日無外交同盟，始終要自立自強。

何志勇在節目上，呼應前陣子呼聲很高的「台海有事」議題，從電影《正宗哥吉拉》出發，探討日本對於「出兵」一事概念上的不確定性。

電影中呈現日本官僚、科層體制複雜、法理上要求「主權國家」交戰才能出兵的規定，何志勇認為，如果世界各國的內部決策連遇上哥吉拉這種緊急事態都不確定能不能出兵，何況在國際上被中共要求認知「一個中國政策」下而不被承認主權地位的台灣與台海有事，各國恐將比對烏克蘭問題更為顧忌而躊躇不決。

何志勇也強調，俄羅斯入侵烏克蘭就是錯誤，戰爭造成生靈塗炭，絕非選項。他表示，國際社會很現實，民進黨政府到處蹭熱度、將命運交給大國，而烏克蘭實質上「孤立無援」的處境，國人都已看在眼裡。

何志勇舉台灣民意基金會近日所做民調，顯示6成民眾擔心一旦共軍侵台，台灣人需孤軍奮戰；也有5成6不相信美國人會協防台灣；他認為，風向正轉變，這也是為何包括前國務卿蓬佩奧在內的美國訪問團接連到訪，民進黨政府卻相對低調。

最後，何志勇呼籲，俄烏戰爭的國際局勢大家要審慎看待，和美、日沒有外交關係，更稱不上有軍事同盟關係的台灣，始終要自立自強。