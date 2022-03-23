林慧萍、陳美鳳、黃妃、龍千玉、蔡小虎、洪榮宏、李翊君等人將分別在4月30日、5月1日於高流海音館盛大舉辦「真愛秀．藍寶石大歌廳」開唱。藍寶石大歌廳代表高雄70、80年代最經典娛樂活動，秀場天后陳美鳳憶起高雄藍寶石歌廳是她第一次登台作秀的地方，擁深厚情感，這回將重返高雄演出，像是回娘家般親切。

陳美鳳表示以前登台作秀在當地會待長達一周，因此可以跟同檔的藝人有很多時間相處，大家除了在台前精彩演出之外，連後台都熱鬧滾滾，因為當年很流行「大家樂」、「六合彩」，但她幾乎都未參與，直言原來她在後台都在忙為自己的表演服縫製亮片。

她說：「那個時候我的收入不是很好，演出的秀服都自己加工，讓服裝也更具設計感和巧思」，並透露這次演唱會服裝部分會讓大家眼睛一亮，距離演出時間還有1個多月，她笑說：「時間越來越近，心情更加期待。」

金曲台語歌后黃妃唱紅許多夯曲，卻從未參與歌廳秀演出，對於將在高雄熱唱，她開心說之前沒唱過秀場，都是透過看錄影帶的歌廳秀，「每個橋段都好精采又好笑、歌曲也好聽，這次受邀非常榮幸，2天的演出都是實力堅強的前輩，每個都想看」，她預告將在台上飆唱經典歌曲〈追追追〉熱情邀粉絲一起大合唱，也會選一首關於高雄的歌，讓鄉親聽起來更有共鳴。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會4月30日邀來林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、邵大倫、張秀卿演出5月1日則是陳美鳳、洪榮宏、李翊君、龍千玉、蔡小虎、荒山亮、邵大倫、張秀卿，門票在ibon售票系統開賣。