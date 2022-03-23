國防部推出為期14天的「史上最硬教召」，但是卻有一名自稱阿忠的特戰兵寫一封公開信給總統蔡英文，大罵教召用的裝備是全新的，志願役的裝備卻要自購。國防部長邱國正對此表示，他最討厭靠北，這對國軍這次準備教召的人，相當不公平，甚至說要是知道他是誰，一定治他，不過，邱國正後來又說，不會抓他，也不會懲處他。國民黨台北市議員陳重文直言，當兵是不能說真話的，希望阿忠保重，不要被抓到，小心飯碗不保。

陳重文23日在臉書貼文表示，看到邱國正的反應，真是讓人不意外。蔡政府就是這樣，永遠不解決問題，只會解決提出問題的人，典型的掩耳盜鈴。

陳重文指出，雖然邱國正後面有說，不會抓也不懲處。但依國軍的調性，就算高層長官不抓，基層軍官會不抓嗎？難道不會私下查找，再給阿忠特別待遇嗎？當兵是不能說真話的，希望阿忠保重，不要被抓到，小心飯碗不保。

網友紛紛表示，「當兵不能說實話，國防部長示範給你看，世界怎麼追得上台灣」、「真恐佈」、「小兵犯哪一條法？」、「真的是洩漏國家機密了！」、「阿忠一定會被逼退，去賣麵線」。