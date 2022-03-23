台新長期以來積極展現創新，推動數位金融服務大放異彩，迄今開業30周年，23日盛大舉辦「台新30周年記者會」，宣示將以「認真、永續」的精神，攜手各界夥伴共同推動永續，積極落實綠色生活，發揮金融業者引領產業發展的重要角色，由台新金控董事長吳東亮主持，並邀請歷任金控、銀行董監事、淨零策盟夥伴、長年支持贊助的藝文、社福、體育界團體等嘉賓，支持並響應台新對推動永續的重視與期許。

吳東亮表示，過去30年來，台新以認真、創新的思維帶給大眾完善的金融服務，感謝各界的愛護與支持。台新從經營銀行業務穩步成長茁壯，目前已涵蓋金控、銀行、保險、證券等十個金融產業，服務據點遍及海內外十國，面向完備。這些年來對內早已積極推動節能減碳工作，對外則簽署赤道原則、成為TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，氣候變遷財務揭露）支持機構、以及發行永續基金等。

吳東亮說，今天特地邀請重量級的策略夥伴，包括Gogoro、新光三越、新光紡織、全家、璞永建設以及台畜食品，要一起推出與民眾食、衣、住、行相關的永續系列活動。

台新強調，該公司今年致力於推動員工減碳，台新領先金融同業補助員工將老舊機車汰換成Gogoro電動機車，鼓勵台新同仁使用綠色運具通勤。未來更規劃透過社會企業-綠色冀泉，邀集社福團體共同培育樹苗後進行植樹，每棵樹所吸收的二氧化碳預計抵消台新員工公務出行產生之碳排。

台新也主動釋出大樓、行舍空地，供Gogoro評估設置換電站、供YouBike設置停車樁，便利民眾的低碳出行需求。今年3月，更成為唯一投資Gogoro美國上市的金融業，率先挹注綠能產業全球發展，以實際行動支持實踐2030淨零目標，在在展現對於環境的重視。

身為金融創新的領航者，台新每一次推出新服務都獲得市場廣大迴響，30周年之際，台新規劃在「全家」偏鄉據點及台新證券設置台新銀行視訊櫃台，由虛擬行員Rose & Sunny提供民眾最親切、有溫度的數位金融服務，實踐普惠金融的目標。

台新強調，這次台新30禮盒也發揮永續與公益巧思，包含台新文化藝術基金會第十九屆台新藝術獎摺扇、關懷台灣系列之信義鄉晨軒梅梅子、中寮鄉蜂國龍眼蜜、魚池鄉和菓森林紅玉紅茶、台畜No Meating 一植肉、我的一畝田白米，以象徵水與土的生命循環、以及使用水庫淤泥再生利用的台新Logo環保樂土杯墊、小麥桔梗製作的環保餐具，最後使用具環保意義的台新金控大樓光之紙盒包裝，期許嶄新的下一個30年持續地發光發熱。

未來台新將秉持認真態度貫徹以客為尊的價值，用創新的思維提供金融服務，延續認真精神從30邁向永續，致力於成為民眾綠色生活的智慧好夥伴。