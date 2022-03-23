德國頂級保養品牌「Augustinus Bader奥古斯汀·巴德」(簡稱德國AB)，風靡全球貴婦名人與好萊塢巨星圈，「貝嫂」維多利亞貝克漢(Victoria Beckham)就是品牌鐵粉，甚至在2018年自創同名品牌Victoria Beckham Beauty時都指定與德國AB品牌合作推出聯名產品。

女星小禎(胡盈禎)分享，現代人仰賴醫美科技保養並表示，「不要覺得做完醫美後就沒事了，選對保養品才是真正肌膚晉升高段班的贏家！我熱愛德國AB藍霜。」

小凱老師默契地表示德國AB藍霜也是他情有獨鍾的愛用品，會搭配含有最高濃度品牌獨家科技TFC8®的「德國AB子彈金萃」使用。

現在疫情時代口罩不離身，很多人趁此時做醫美保養，醫美頗有心得的小禎強調「術後保養」非常重要，一定要選擇注重溫和保濕的保養品，因為不管是任何療程，都是以破壞原有的肌膚為原理，術後一定要加強保濕，「我自己最常用的是號稱德國最強逆齡黑科技的德國 AB藍霜！連貝克漢老婆跟金卡戴珊都是愛用者！我打完醫美前三日每晚擠 6-7下德國AB 藍霜The Rich Cream 厚敷於臉部，密集修護。」

保養女神小禎獨家加碼分享，醫美術後只擦快修護、高保濕度保養品，醫美前兩週禁用有酸類的保養品，術後禁止用有顆粒的洗顏產品，避免喝酒熬夜等不正常作息。