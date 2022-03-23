台南南化區玉山寶光聖堂花旗木已開3成。(劉秀芬攝)

台南南化區玉山寶光聖堂花旗木已開3成。(劉秀芬攝)

台南南化區玉山寶光聖堂花旗木已開3成。(劉秀芬攝)

春暖花開，台南市南化區玉山寶光聖堂周遭花旗木開始綻放，目前花開已經3成；除了寶光聖堂，北寮鈺鼎步道天豔宮周圍也栽種50多棵花旗木。南化區長徐全立表示，近年因疫情遊客無法出國，南化登步道遊客也變多，歡迎遊客假日到南化賞花放鬆心情，走步道健身。

位於南化區玉山里的寶光聖堂是一貫道道場，於1976年落成，道場於16年前開始於廣場、車道及花園栽種300多棵花旗木，在工作人員悉心照顧下，春天盛開時十分壯觀。

工作人員表示，位於主殿旁的兩棵花旗木，樹齡最久，每年也最早開花，花也最茂密，成為遊客打卡熱點；花園、車道及停車場旁的花旗木，樹齡較小，但全開後也是十分漂亮，每年春天吸引無數遊客前來欣賞。

除了寶光聖堂，位於南化北寮里鈺鼎步道入口前的天豔宮，主祀天豔公主，10多年前也開始栽種花旗木與櫻花，都是由信徒捐贈，沿著車道到停車場約有50多棵，目前花旗木花開已有3成。

廟方表示，鈺鼎步道全長1.6公里，難度不高，假日來登山遊客很多，廟方除負責維護步道清潔，廟前停車場開放遊客停車，可供上百輛車停放，假日幾乎都停滿。

南化區長徐全立表示，到南化區遊覽時，若從台20乙線由左鎮進入南化，道路兩旁有公路總局種植200多棵羊蹄甲、600多棵黃花風鈴木，黃花風鈴木花期已到末期，但羊蹄甲正大開，景色賞心悅目，歡迎遊客春來賞花，順遊鈺鼎步道、烏山步道、龍麟步道登山健行，紓解身心。