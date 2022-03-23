CANDY POPPY香菜爆米花挑戰大眾味蕾。（CANDY POPPY提供）

愚人節即將到來，除了惡搞玩具吸睛，新奇口味食品也相當流行。擅長以火烤牛肉征服消費者味蕾的漢堡王，創意研發新穎口味「草莓重磅牛肉堡」，刷新民眾過去對漢堡的印象。爆米花品牌CANDY POPPY則推出香菜、香蔥口味爆米花，鹹甜交織滋味讓喜歡新鮮的粉絲有口福。

漢堡王「草莓重磅牛肉堡」將酸甜草莓醬作為重口味牛肉的搭擋，以水果甜味襯托8.8盎司二層火烤牛肉排風味，最後用美式起士點綴，多層次口感勾起消費者食慾，29日至4月5日開放品嚐。另外，喜愛大份量經典口味的肉食主義者，也可選擇四層火烤牛肉（約 17.6 盎司）佐時蔬的超級重磅牛肉堡，同樣和草莓重磅牛肉堡限時開賣。

CANDY POPPY攜手圖文插畫家《怪奇事物所》聯名推出「醬爆香菜」、「三星香蔥」爆米花，將新鮮香菜、宜蘭在地三星蔥烘乾磨成粉混入爆米花，酥脆口感與鹹香滋味在口中穿梭，宛如品嘗路邊小吃。兩款新品將在4月1日上市，即日起至4月23日到官網預訂購買，可再享95折優惠，經典口味包括焦糖、巧克力等同樣適用活動。