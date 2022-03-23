內湖第一豪宅再傳成交，據最新實價登錄顯示，「碧湖畔」23樓戶今年1月以總價2.35億元、單價每坪141.6萬元成交，據查，買主為順吉成有限公司，負責人為擁有「文心AIT」、「文華苑」的台北文華東方酒店業主、開泰豐國際董事長林命群。

雖然去年政府頻頻祭出信用管制抑制房價，不過今年初，內湖三大豪宅仍不寂寞，除了「碧湖畔」，還有「文心AIT」和「長虹天璽」都出現交易。實價登錄顯示，「文心AIT」今年1月成交8樓戶，總價1.02億元、每坪89.7萬元，買家為豐旭投資。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，豪宅買家多半有地域性，習慣在熟悉的區域換屋，而內湖受惠於內科園區，以及電視台群聚優勢，因此近年吸引不少藝人或企業主目光，甚至打破原本居住的地域性，跨區購買，尤其指標性的豪宅最能引發富豪收購慾望。

「碧湖畔」、「樸山水澗」鄰碧湖環境清幽，享水岸景觀視野，目前也是內湖單價前兩名的豪宅；「文心AIT」近美國在台協會，維安規格高，頗吸引注重隱私和安全的特殊買盤。

以「碧湖畔」來說，最高單價為2014年12樓戶的每坪162萬元，迄今仍為內湖最高單價豪宅交易，去年2021年成交單價落在每坪130～141萬元之間，近年行情穩健。