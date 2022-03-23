這細眉筆超值組。（benefit提供）

痴痴好上手眉筆組。（benefit提供）

嘖嘖稱齊三小隊。（benefit提供）

嘖嘖稱齊再出擊 大送小。（benefit提供）

benefitX白癡公主 母親節愛你眉法擋。（benefit提供）

4800元滿額贈 環保好愉快餐具5件組。（benefit提供）

嘖嘖稱齊飛天毛孔隱形露。（benefit提供）

專業彩妝benefit和最有趣的白癡公主去年第一次合作拍攝「痴痴菜鳥店員」影片，代言消息登上各大媒體與Dcard熱搜關鍵字；今年benefit和白癡公主再撞擊出全新火花，經過無數提案，好不容易獲得美國總公司許可，讓白癡公主成為benefit Taiwan第一位登上產品包裝的KOL！推出「痴痴好上手眉筆組」及「還我痴痴美眉組」，預計4月在新光三越A11 benefit店內舉辦粉絲見面會，屆時必定引發粉絲暴動，癱瘓信義區交通。

繼去年夏天因應口罩時代加入了能鎖住彩妝超抗摩擦的「嘖嘖稱齊無油慮定妝噴霧」，今年更迎來新成員「嘖嘖稱齊飛天毛孔隱形露」，73％超輕盈水基底質地給你更輕薄透氣的底妝。

揮別疫情陰霾，benefit將於3月逆勢連開3家新櫃點，3／22高雄漢神巨蛋、3／24桃園新光三越及台中新光三越接連開幕，３月開幕期間到新櫃註冊APP會員現拿毛孔隱形露5日體驗豪華禮包，每月更將接連推出話題新品，活動檔期請洽官網，贈品數量有限送完為止。