學者出身的蘇建榮，從台北大學財政學系教授借調擔任官職，借調期間即將屆滿，立委也關注其動向。財長蘇建榮23日於立院備詢時表示，借調期間將於今年12月25日（聖誕節）屆滿八年，他也直言：「如果要回去，隨時都可以回去。」

藍營立委曾銘宗質詢時表示，外界盛傳財長最快8月返回台北大學任教，蘇建榮對此則瞪大眼睛並六度回應：「連我自己都不知道。」

依教育部公立各級學校專任教師借調處理原則（台教人二字第1100131766A號令），教師借調期間每次以四年為限，若借調擔任職位有任期職務且任期超過四年者，依職務任期為主。另借調期滿雖可再借調，但合計不能超過八年。

民國50年次的蘇建榮畢業於中興大學法商學院（現為台北大學）經濟學碩士，隨後更赴美攻讀賓州州立大學經濟學博士學位。經濟學者出身的他，受指導教授許松根之邀，進入賦改會擔任助理研究員，從此走上財稅學者的道路。蘇建榮擔任過台北大學財政系教授與教務長，也曾任北市財政局長與小英基金會智庫要角。

蘇建榮目前仍為台北大學財政學系專任教授，自2014年12月起借調為台北市政府財政局長，為台北市長柯文哲第一任期的主要財政大將，為柯文哲打造還債計畫，成功在三年內幫北市還債520億元創佳績。

自總統蔡英文2016年上任後，蘇建榮受邀入閣，他先進入財政部擔任政務次長輔佐前財長許虞哲，隨後在2018年7月出任財長一職至今，不改「還債」本色，近四年我國每年債務還本數約792億元～1,200億元規模，另同步施行當沖降稅、所得稅改方案、境外資金回台專法、5G與智慧機械投抵、節能家電退稅、紓困優惠、房地合一2.0等，本會期更有望推動促參法增列PFI新制。

從2014年12月底至2022年聖誕節，蘇建榮借調期間預計將達到八年上限。立委陳椒華也詢問，在公部門待八年，回學校是否會不習慣？蘇建榮回應，自己其實很習慣，現在每周都會回學校教課，他也相當熱愛教書。

過去蘇建榮受訪時也表示，時間到（借調期滿）就必須回去，他曾幽默地說：「如果不回去，教職的退休金沒了，太太會責備我。」