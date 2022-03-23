因應中國大陸暫停我國釋迦與蓮霧進口，農委會積極採取內銷、外銷及加工等具體措施，以穩定農民收益。23日特別在高雄召開「台灣凍好釋全年皆好事」記者會，見證2萬顆冷凍鳳梨釋迦以海運方式運往神戶與橫濱；農委會前主委曹啟鴻也親自到場支持，期盼政府與外銷業者及食品加工廠持續推動冷凍鳳梨釋迦外銷，回應日本及各國消費者對於台灣優質鳳梨釋迦的熱烈期待。

農委會台東區農業改良場開發「全果冷凍鳳梨釋迦」新技術，藉以突破日本等重要目標市場的檢疫障礙，經過催熟後以-40°C急速冷凍，搭配真空包裝，維持冷凍果品的衛生安全，可延長銷售期達6個月以上。

農委會指出，近來積極偕同駐日本代表處、外貿協會及外銷業者，除在日本東京舉辦台灣冷凍鳳梨釋迦產品發表會，並在2022年東京國際食品展設置形象專區，擴大鳳梨釋迦國際知名度，同時，農委會也在人潮匯聚的東京地下鐵等主要通道推播形象廣告及舉辦海外實體通路拓銷活動，以提高日本通路及消費者對於台灣冷凍鳳梨釋迦的認識。

農委會表示，在積極拓銷海外市場的努力下，生鮮鳳梨釋迦出口已達3,442.5公噸，而冷凍鳳梨釋迦全果、切丁及切塊產品也陸續在日本通路及跨境電商平台鋪貨，由於口感類似冰淇淋滑順可口，具有特殊滋味與風味，深受日本消費者喜愛，銷路已逐漸打開，迄今冷凍鳳梨釋迦也已外銷220.5公噸。

農委會表示，將持續輔導食品加工廠到產地收購，將盛產期優質的鳳梨釋迦製成冷凍商品保存，希望能夠全年外銷供貨不受限，讓全世界更多消費者品嚐到臺灣鳳梨釋迦的美味。