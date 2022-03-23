澳洲政府和澳洲皇家空軍 (RAAF)正式將忠誠僚機定名為MQ-28A ，代號「幽靈蝙蝠」(Ghost Bat)。雖然只是一款噴射無人機，但作為澳洲50多年來第一架自行研發與生產的軍用戰機，仍然是澳洲航空工業的重要成就。

澳大利亞國防部長達頓(Peter Dutton)主持了在昆士蘭州安伯利皇家空軍基地(RAAF Base Amberley)的命名儀式，正式宣布了代號和名稱。

雖說是澳洲的自製飛機，但是也少不了波音集團的技術支援與合作，波音澳洲分公司特別設立「空中力量編隊系統」(Airpower Teaming System)來經營忠誠僚機計畫，也就是現在名為MQ-28A的研發工作。

波音代表福格森(Glen Ferguson)說：「MQ-28A有著35 家澳洲供應商組成的行業團隊，這架飛機絕對是澳洲的。」

「幽靈蝙蝠是澳洲的本土哺乳動物，與其他蝙蝠獨來獨往不同，幽靈蝙蝠以群體合作進行探測和狩獵而聞名，這正好反映忠誠僚機的角色，它的感測器和情報、監視和偵察立即分享給其他飛機與有人戰機，這是個非常恰當的名字。」

未來，「忠誠僚機」的名字將逐步取消，但波音面向全球客戶的產品名稱仍將是 「空中力量編隊系統」。