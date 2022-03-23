全國中等學校運動會4月16日至21日將在花蓮登場，花蓮縣政府今傍晚依循撒奇萊雅族古法，由縣長徐榛蔚、教育部參事葉丁鵬及達固部灣撒固兒部落頭目林昭雄共同引燃母火。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府今傍晚6時在花蓮日出廣場舉辦「111年全國中等學校運動會聖火引燃」儀式，藝人Bii畢書盡特別現身典禮，清唱主打歌曲「Love More」，引起現場一陣歡呼，並與縣長徐榛蔚一同宣傳「全中運選手之夜演唱會」。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府今傍晚6時在花蓮日出廣場舉辦「111年全國中等學校運動會聖火引燃」儀式，藝人Bii畢書盡特別現身典禮，清唱主打歌曲「Love More」，引起現場一陣歡呼，並與縣長徐榛蔚一同宣傳「全中運選手之夜演唱會」。（羅亦晽攝）

全國中等學校運動會4月16日至21日將在花蓮登場，花蓮縣政府今傍晚依循撒奇萊雅族古法，由縣長徐榛蔚、教育部參事葉丁鵬及達固部灣撒固兒部落頭目林昭雄取出第一道火苗，並從藝人Bii畢書盡與跆拳道國手蔡念恩手中接下聖火火炬，共同引燃母火，隨後也將聖火交給聖火隊，明起將開始全台傳遞。

花蓮縣政府今傍晚6時在花蓮日出廣場舉辦「111年全國中等學校運動會聖火引燃」儀式，現場依循撒奇萊雅族傳統古法，祈求接引母火進行引燃儀式，開啟全中運的全台聖火傳遞旅程，祈求賽事順利。

徐榛蔚表示，感謝教育部肯定花蓮去年舉辦全民運的經驗，讓許多運動委員會相繼到縣內舉辦全國性的比賽，雖然3月是觀光淡季，但這2周也因舉辦全中運資格賽，讓旅宿爆滿，是花蓮將運動結合觀光最好的應證。由於縣府去年因舉辦全民運，陸續整建縣內各項運動賽館，期許未來能透過舉辦更多國際性的運動賽事，讓花蓮發光發熱。

徐榛蔚也說，此次全中運以「洄瀾逐夢、競在花蓮」做為賽事標語，LOGO設計以太陽的故鄉與城市DNA為理念，將縣徽融合聖火點燃及獲獎榮耀等多種元素融入其中，且今年吉祥物仍是花蓮縣鳥朱鸝，藉以展現在地之美。

特別的是，藝人Bii畢書盡今晚也特別現身典禮，清唱主打歌曲「Love More」，引起現場一陣歡呼，並與徐榛蔚一同宣傳「全中運選手之夜演唱會」，將在4月16日晚間7時至10時於花蓮市東大門廣場登場，屆時將有7組藝人輪番上陣開唱演出，替22縣市、1萬多名選手加油。

縣府表示，聖火點燃後，明起將進行全台傳遞，將從離島的連江縣、金門縣、澎湖縣開始傳遞，接著再回到本島以逆時針方向進行，最後在4月12日回到縣境內傳遞。