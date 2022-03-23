大陸去年疫情和緩，全球傳動去年接獲大陸自動化及5G相關等產業訂單，去年合併營收及獲利雙雙改寫歷史次高，EPS為2.52元，23日董事會決議每股配發現金股利1.3元，股息配發率51.59％，以收盤價46.05元計算，現金殖利率2.82％。

全球傳動23日董事會承認去年財報及決定配股政策。去年合併營收32.85億元，營業毛利8.51億元、本業獲利3.42億元，認列匯兌收益270多萬元，稅前淨利近3.26億元，本期淨利2.37億元，EPS達2.52元，全面改寫歷史次高。會中也決議每股配發現金股利1.3元，股息配發率51.59％。

全球傳動指出，全球傳動目前滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件在手訂單達4～5個月，訂單能見度看到第三季。最近大陸疫情擴散，全球傳動大陸子公司營運正常未受影響，但擔心各省市陸續封城，恐影響物流配送至客戶端，目前看來，3月出貨有望上看2.8億元以上，第一季出貨有機會優於去年同期。