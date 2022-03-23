衛星通訊展於3月21至3月24日在美國華盛頓特區（Washington DC）熱烈登場，隨著低軌衛星光環的聚光力道轉強，國內業者亦在國家太空中心的籌組下，聚集九家業者一同組團設立台灣館參展，身為國家隊成員之一的昇達科（3491）也參與其中，不僅參與台灣館展出，還自設攤位以廣招徠。

低軌衛星通訊在SpaceX登高一呼下，市場關注度與日俱增，連帶的3月21至3月24日於美國華盛頓特區（Washington DC）熱烈登場的衛星通訊展也成為各方矚目的焦點，也從而吸引了來自世界各地的企業領導階層、專業人員和政府官員齊聚，與會者關注的焦點包含突破的衛星技術、太空商業模式與如何運用以縮減數位落差等面向，同業在此建立交流管道，亦可望激盪出創新的衛星產業解決方案。

展會中，最受關注的企業應以步調最領先、衛星運作數量最多的SpaceX莫屬，尤其SpaceX的下一代衛星設計已將更高通訊頻段納入規格中，並將於衛星酬載（Satellite Payload）與地面站（Gateway）運用，這可以達到頻寬增加、服務更多使用者之效益。而這方面的產品昇達科也已經送樣並完成認證，如以SpaceX第二代衛星發射的時程推估，昇達科在第二季應可開始量產出貨，並於今年下半年獲得更大的營運增長。

本次SATELLITE 2022會議有超過三分之一的與談者來自美國以外的地區，包括台灣、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷、英國、愛爾蘭、法國、德國、義大利、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、以色列、日本、韓國、香港、澳洲和紐西蘭，由此顯見衛星通訊的應用受世界各國重視的程度。

國內業者在國家太空中心的籌組下，亦有九家業者一同組團參展設立台灣館，昇達科亦為國家隊的一員。

昇達科在衛星通訊市場布局很早，且自2018年以來，即連續多年參與此盛會，今年昇達科除在台灣館設有攤位外，也另外單獨設立自己的展示攤位，昇達科表示，目前公司已經量產的產品包含地面站（Gateway）、衛星酬載（Satellite Payload）以及用戶終端（User Terminal）的應用元件，產品已獲客戶驗證與運用，可望吸引與會業者或從業人員的關注，藉由這次受各方矚目展會來拓展更廣客戶群，預期可以更見成效。