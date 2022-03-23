《中時新聞網》

3月23日凌晨發生規模6.6地震，不少人從睡夢中驚醒。星象專家小孟老師透過星象預言表示，9月份會發生麼多不好的事情。俄羅斯總統普丁是天秤座，如果俄烏戰事不順，他可能會發動一些有的沒有的「狀況」。

小孟老師接受《中時新聞網》專訪時表示，4月24日水星在金牛座四分天王星，就是原物料的供應開始會變得比較緊一點，然後天災或乾旱會變得比較多。但是5月4日也會有，因為木星六分冥王星、火星也六分天王星，這是很不好的相位。天王星都是代表地震，所以5月4日開始，又會發生這種狀況。而且火天又來了，所以代表5月份大家要特別避免去山上。

小孟老師指出，5月10日水星開始逆行雙子座，當水星逆行時，也就是災難比較多的時刻；至於傳染病、疫情，一定要特別小心。現在大家都說疫情還好，但是5月10日只要水逆又發生的時候，感覺疫情又會有一點點破口產生了。

小孟老師接著表示，5月16日之後，太陽在金牛座四分相，而且太陽又會在金牛座六分海王星，天蠍座又發生月蝕。所以5月16日這一段時間，地震叉開始頻繁了。因為不好的相位都集中在今年虎年，虎又是讓人感覺有那種爆發力，兇相就會特別多。

小孟老師認為，6月就會比較平緩一點，因為水星又順行；7月20日的時候，太陽、巨蟹對沖，所以要小心電力，跳電會蠻頻繁，還有缺水也會開始變多。8月14日天王星逆行，有交通事故、而且重大的也變多；9月也蠻嚴重的，因為9月星象很不佳，水星在天秤座中要對沖木星、水星又在天秤座逆行，金星四分火星處女座，水星又對沖木星，都是不好的，金星要對沖海王星、太陽又對木星，9月份才會發生那麼多不好的事情。

小孟老師表示，國際間搞不好也會有一些不好的事情發生。俄羅斯總統普丁是天秤座，如果戰事不順，他可能會發動一些有的沒有的「狀況」。另外，9月份如果台灣有風災，會比較嚴重，9月份會有歹年冬的感覺。