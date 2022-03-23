結束5年大陸CBA生涯，曾兩度奪下SBL年度MVP、號稱「台版LBJ」的中華男籃國手周儀翔23日正式簽約加盟P. League＋高雄鋼鐵人，並同步發表主題球衣。高雄鋼鐵人表示，將於26、27日舉辦「鋼鐵雄心」主題周活動，並期待周儀翔盡快融入球隊，協助球隊朝季後賽邁進。
對於首場賽事以及球季的期許，周儀翔表示，沒設定數據上要有多少，主要先以團隊為主；他說，自己先前在SBL打球，協助球隊拿下冠軍，接著再挑戰CBA，在兩個聯盟的打法與角色定位都不同，他會把這些經驗分享給年輕隊友，為球隊做出實質貢獻。加盟記者會中周儀翔和鋼鐵人董事長黃哲寬簽下合約，正式宣告雙方合作關係，黃哲寬並致贈6號球衣給周儀翔。儀式進行的過程中，周儀翔妻子與小孩驚喜現身，為他獻花加油打氣，也讓整場記者會充滿溫馨。
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