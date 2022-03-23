麻豆傳媒等3個AV拍攝團隊在大陸被捕。（翻攝大陸「掃黃打非」微博帳號）

大陸上海市公安局近日破獲一起製作、販售、傳播淫穢物品案，逮捕3個拍攝情色影片的團對共24人，其中包括麻豆傳媒。據悉這些團隊一年拍攝50多部影片，牟利超過500萬元人民幣（約新台幣2250萬元）。

大陸微博官方帳號「掃黃打非」公告，從2021年1月開始，孫男、羅男等人利用社群軟體「Telgram」及「Potato」，與情色App「九一視頻」、「麻豆傳媒」工作人員聯繫，確定劇本與片酬後，進行拍片的工作，團隊包含攝影、剪輯、燈光、劇務、男女演員、化妝師等。

今年1月，上海警方前往廣東、四川等地，破獲3個AV拍攝團隊，共逮捕24人。據悉，這些團隊一年來拍攝了50多部的情色影片，賣給「九一視頻」與「麻豆傳媒」，藉此牟利500多萬元人民幣（約新台幣2250萬元），總點閱量超過400萬次，目前案件還在偵辦當中。

對此，刑事局表示，尚未收到相關嫌犯限制人身自由通報。

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