2022全英羽球公開賽結束後，陸續傳出選手、教練賽後登機前的PCR檢測陽性，例如全英賽女單亞軍韓國女將安洗瑩，台灣團隊方面，寶島一哥周天成比賽後檢測報告是陽性，中華羽協表示，目前還待進一步檢測，如果陰性才能登機，協會也會協助安排住宿事宜。

周天成在全英賽男單晉級到4強，賽程結束後準備搭機前進行檢測驚傳陽性，不過隨行的物理治療師高敏珊為陰性，中華羽協表示，已經協助聯繫全英公開賽主辦單位，先延長飯店的住宿日期，而高敏珊也會先留在英國，等候周天成檢測沒問題後，再一起返國，協會也會隨時關注狀況，並安排後續處理。

據了解，周天成登機前官方PCR檢測是陽性，但團隊自己做得快篩是陰性，官方正在安排進一步檢驗，目前身體狀況都還OK，外館亦提供協助，目前都留在飯店休息未外出。

至於在全英賽和安洗瑩交手過的戴資穎，已經PCR檢驗沒問題、搭機返台了，雖然球后小戴的團隊傳出一位李姓教練確診，也和周天成一樣留在英國，不過羽協透露，戴資穎的團隊健康狀況沒問題，待一人一室進行完規定的「10+7」隔離檢疫後就可「出關」。

目前歐洲對於新冠肺炎疫情的防疫已經解封，公司行號也都恢復進公司上班，這兩站德國、英國的歐洲圈賽事，也有不少選手、確診，例如泰國好手依瑟儂、去年世錦賽男單冠軍新加坡駱建佑、香港伍家朗及安洗瑩都確診。