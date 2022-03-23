基隆、台南今（23）日發生停電事故，總計超過7000戶受影響，台電也在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文，分析近年停電事故原因，其中受外力、天災、用戶因素約占六成，也統計十年間事故停電件數已降低近6成。不過卻遭質疑，為何不敢提「停電戶數」？

台電電力粉絲團發文表示，當遇外力（如動物誤觸）、天災或設備故障，就會造成小規模的區域性短暫停電，今天台南市南區停電就是設備故障導致。分析近年停電事故原因，其中外力、天災、用戶因素約占六成，台電因素約占四成。

台電指出，近年來進行強化電網韌性，事故停電件數也逐年減少，從2012年的2萬多件到2021年已降低至8999件，降低近6成。台電也強調會持續努力，降低停電帶來的不便。

不過貼文也引起民眾質疑，只強調「停電件數」下降近6成，紛紛留言「不要公布停電次數，公布停電戶數啦！選擇性公布是為什麼？」、「天災惡劣天氣之下搶修人員非常辛苦，請多給予鼓勵，不過有需要那麼頻繁的強調件數下降嗎？」、「停一百戶跟停一百萬戶算在一起」。也有人建議，「把件數乘上每一次的影響計算成總戶數，以及資料允許再算出每年停電的總時數會更有意義」。