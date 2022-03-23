麗清（3346）23日董事會通過去年度財報，全年合併營收56.6億元，稅後淨利0.96億元，EPS達1.03元、年增544％，董事會提案擬配息0.62元，配發率達60.19％，依23日收盤價37.35元計，現金殖利率約1.66％。

麗清表示，去年雖受到晶片缺料遞延訂單出貨等、部分訂單運輸與原物料成本增加與觀音廠閒置產能損失等負面因素影響，但受惠主要客戶對於公司旗下LED車燈模組的拉貨力道增加，全年毛利率依舊站穩16％，加上持續控管費用下，去年營業利益率也達1.62％，較2020年增加。

展望2022年，麗清維持審慎樂觀看法。觀察目前主要客戶皆保持強勁之拉貨力道，帶動麗清在手訂單展望無虞，另一方面，因應美國大燈控制器長期且穩定的訂單需求，麗清已將台灣觀音廠由租轉買，並擴增產能，有望於今年7月開始放量，隨著缺料狀況有機會逐步緩解，將齊力墊高麗清整體營運規模，有望創造未來營運動能。