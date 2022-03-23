台聚（1304）表示，烏俄戰情影響，原油價格波動劇烈，乙烯等原料水漲船高，海運缺櫃缺艙、塞港持續，加上減碳趨勢及病毒突變影響需求，營運充滿變數。PE今年亞洲開工率恐創新低，惟中長期太陽能需求持穩，有利EVA市場，搭配推展高性能產品，強化收益能量。

台聚指出，台電303大停電，因設備維修時間長，產品庫存低，即使PE利差遭逢壓力，第二季開工率仍至少八成，且時序邁入EVA需求旺季，將盡力協商客戶轉嫁成本。

此外，台聚大陸古雷一期2021年12月進入商業運營階段，二期投資仍會以百萬噸乙烯規模規劃，目前僅確定不會投入煉油領域，下游化工產品將謹慎評估。

台聚認為，今年全球PE新產約900萬噸，其中，大陸最多約450～490萬噸、北美200～300萬噸。儘管大陸需求占全球最強，增長卻是近年新低，亞洲PE因高運費等因素難銷售至歐美市場，今年開工率可能創歷史新低。

台聚PE目前雖有賺，但獲利沒有EVA好，尤其近期乙烯價格高過PE，越下游的產品就越難轉嫁成本。若下半年大陸新產釋出、俄烏危機解除，乙烯供應增加，價格下降才能把成本轉嫁出去。

此外，近期EVA需求回升，且同業歲修不少，推升報價上揚，利差也維持不錯水準，預估第二季可望延續相同市況。不過，因EVA新增供給已大於太陽能需求增長，加上EVA新產持續提升，後市審慎應對。

台聚指出，今年太陽能裝機量估195～240GW，有助EVA封裝膜需求。不過，今年EVA新產70～100萬噸，且至2025年都有新產投產，都對長線供需平衡造成干擾。為此，EVA除持續推廣高性能產品，並提升HDPE/LLDPE產品品質，強化高端市場客群開拓。