看準國人露營風氣日盛，台灣福斯商旅23日宣布，將引進市場首款輕型露營車Caddy California，並提前一年開放經銷商預售紅單，向原廠爭取明年給予更多新車配額，也藉此卡位露營玩家們購車商機，鞏固露營車第一品牌的地位。

台灣福斯商旅指出，國人露營風氣愈發興盛，也帶動露營車的銷量成長。福斯商旅的夢幻露營車T6 California自2016年推出至今，在台累計銷售已突破千輛，穩居市場龍頭。為進一步擴大露營車客層，福斯商旅以第五代Caddy Maxi Life為基礎，開發出輕型露營車Caddy California，台灣也成功爭取引進，明年起開始交車，並從即日起開放經銷商預售接單。

台灣福斯商旅主管形容，Caddy California麻雀雖小、五臟俱全，與老大哥T6 California同樣搭載原廠開發認證的專屬露營配備，車內配備有碟型彈簧床架、雙人摺疊臥鋪，同時更具備行動迷你廚房的「隱藏式流理台」，讓戶外生活也能享受在家一樣的舒適自在。

更重要的是，不像一般露營車，多只在假日使用，Caddy California可以是家中唯一的車，不只外出露營可用，平日通勤也可以開，也以藉此開發更多露營愛好者的購車商機。