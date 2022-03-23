日本人氣漫畫《航海王》（又稱海賊王、ONE PIECE）連載至今已近25年，主角蒙其・D・魯夫（Monkey D. Luffy）的「橡膠人」形象深植漫迷心中，不但隨時可爆吃爆肥的樣子笑翻網友，伸縮自如的各種華麗戰技更是炫目。然而根據最新一話連載情報指出，作者「尾田榮一郎」似對魯夫吃的「橡膠惡魔果實」加入顛覆性設定，全新覺醒能力引發鄉民熱議。但當初為何設定魯夫是「橡膠人」？其實作者早就回答過了。

後面的劇情推翻前面的人物設定，這是許多長篇故事裡經常發生的狀況；例如火遍全球的《七龍珠》，作者鳥山明為了讓主角孫悟空打上外太空，只好中途插入「孫悟空其實不是地球人，而是外星戰鬥民族『賽亞人』」，至於為何賽亞人只多一條尾巴，其餘外貌都和地球人相同？只好略過不予深究。同理，魯夫在大海賊世界觀裡，為了不斷與更強的「七武海」甚至「四皇」作戰，只好讓「橡膠人」持續覺醒新能力。

例如魯夫在拯救同伴羅賓的「艾尼愛斯大廳」戰役中，就陸續覺醒了「二檔」（Jet噴射）、「三檔」（骨氣球）等力量，後來更開發出「四檔」（肌肉氣球）等更強型態。而如今為了與四皇「百獸之海道」對決，以上各種透支身體能力的戰法恐嫌說服力不足，作者尾田乾脆幫「橡膠惡魔果實」，加入全新設定：「原來還有另一種能力存在啊！」但轉折過於顛覆讓不少漫友崩潰，直呼：「尾大我真是猜不透你啊！」

當初為何設定魯夫是「橡膠人」？其實尾田榮一郎早就回答過了。（圖／取自《航海王》單行本65集）

既然要讓魯夫愈來愈強，幹嘛不一開始就給魯夫更強的設定，而要使用「橡膠人」？近日有網友挖出尾田榮一郎在單行本的Q&A，原來他早在第65集就回答過了：「為何老師把魯夫設定成看起來蠻弱的橡膠能力呢？尾田答：其實答案很簡單，因為我選擇的是最可笑的能力，不管故事變得多麼沉重，魯夫本人都能把自己拉長或變大，因此給我機會搞笑。我就是想畫這種漫畫呢。」原來他始終堅持著魯夫的「人設」。

回應的網友也挖出第8集的Q&A：「魯夫是天然橡膠還是合成橡膠呢？尾田答：是天然白痴橡膠」，各種妙答令人笑翻。網民熱議回應：「只能說紅的人說什麼都是正確的」、「不需要太執著邏輯吧」、「尾田花了一千多話告訴讀者一件事情：運氣比努力更重要，友情 勝利 熱血(X，吃對果實(O」、「一堆享受漫畫天馬行空的思維的人竟然翻轉要在漫畫中找邏輯(大笑)」、「出生的那一刻就決定你的未來，原來漫畫從小就教我們這個不變的道理」，網路輿論對漫畫作者往往是罵者恆罵、愛者恆愛。