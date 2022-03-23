東航廣西空難搜救進入第三天，投入人力超過2000人，目前搜救面臨3項難題。（東航雲南分公司）

大陸東航21日發生的廣西空難，目前搜救進入第三天，仍未尚未發現倖存者。目前現場投入搜救人員已經超過2000人，但由於現場環境等因素也面臨3項難題，包含殘骸拋撒面積巨大、地形導致大型器械難以進行工作，以及降雨造成救援難度增加等。

據大陸央視報導，對於救援而言目前遭遇到一些困難，整理發現到的3項救援難題。

第一點是殘骸拋撒面積巨大。由於墜機區域造成果園、梯田被衝擊成平地或者水坑，竹子撕裂倒伏，一些樹幹完全斷裂，而飛機殘骸的拋撒面積又非常大，山的另一邊甚至也發現飛機殘骸，搜尋工作非常艱難。

第二難題是由於山裡的地形複雜，導致大型器械難以展開工作，只能依靠人力和無人機進行搜救。在搜救時，搜救人員還需要保證殘骸處在原始位置，同時得避免山火導致殘骸損毀。

此外，第三難題是因為事故地點出現降雨、提高救援難度。據現場救援人員說明，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加不確定性。