近期演藝圈群星殞落，像是常楓、巴戈、顧寶明等資深藝人都一一離世，就連醒吾流行藝術學院舒宗浩院長都因心肌梗塞辭世，享年59歲。他生前的好友、女星白冰冰得知噩耗傷心不已，在臉書發文悼念，表示上周兩人才碰過面。

白冰冰今（23日）在臉書粉專PO舒宗浩的照片，感嘆天有不測風雲、人有旦夕禍福，因為她上周在林口主辦大型活動「春遊林口、櫻你而在」，舒宗浩在現場忙盯場到活動圓滿結束，當天大家都非常高興，舒宗浩還說醒吾學院是白曉燕的母校，培育不少優秀人才，約白冰冰可以找一天來參觀，給予幾個孩子有栽培的機會，完全沒發現舒宗浩的身體有任何異狀。

未料，舒宗浩21日因心肌梗塞病逝，讓白冰冰感到傷心，藉由此文緬懷老友：「令人驚愕、措手不及！也感嘆演藝圈痛失人才。想起12年前與我共演的舞台劇《我愛紅娘》那個逗趣耍寶的開心果，相信已經到了天堂，他一樣會是最受歡迎的，舒導演一路好走我們會一直懷念你的！」

除了白冰冰，果陀劇團創辦人梁志民也在臉書悼念舒宗浩，表示有對方在的地方，絕對少不了笑聲，唯一慶幸的應該是他沒有受太多苦，走得瀟灑自在，不過三天慟失兩位摯友顧寶明、舒宗浩，還是心痛不已：「浩哥、寶哥，天堂路上你們兩位喜劇大師結伴同行，也好一路說說笑笑吧」。