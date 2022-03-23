澎湃新聞23日報導，大陸抖音網紅、四川阿壩州30歲藏族女子拉姆，在視訊直播、觀眾面前，遭前夫唐路闖入縱火燒死，全案一審判處死刑，二審最近出爐，四川省高級人民法院宣判，維持一審原判，以故意殺人罪，判處唐路死刑。

澎湃新聞報導，拉姆1990年出生，是小有名氣的網路紅人，在抖音短視訊平台發表過200多條短視訊，擁有一批粉絲。內容多是介紹家鄉美景或是獨自歌舞，偶爾也會拉著父親一起入鏡。更多時候，拉姆通過視訊，向粉絲展示上山挖草藥經歷。

視訊中，拉姆總是在笑。置頂的一條視訊裡，拉姆對著鏡頭展示挖蟲草賺來的錢，「今天我特別特別高興，雖然山上是苦了一點，但見到錢的那一刻，真的什麼都忘記了。」

2020年9月14日，本名阿木初的拉姆，在阿壩州金川縣觀音橋鎮家中直播時，前夫唐路突然闖入，潑汽油將拉姆燒成重傷。同年月17日，金川縣警方通報，已控制犯嫌唐路。受創半個月後，拉姆去世，拉姆的姊姊透露，唐路此前多次家暴拉姆，離婚後繼續騷擾拉姆，直到憾事發生。

拉姆去世後，其父親三郎甲曾對外發聲稱，拉姆原本可以去外面打工，但她總是擔心他及兩個孩子。「女兒的勤勞、善良都已經刻在我的心裡，作為父親我會在我生命的最後一刻都愛著她。」三郎甲說，「很難過，自己已經習慣了女兒一直保護我，連女兒燃燒的最後一刻，都是撕心裂肺讓我快跑。」

2020年12月，阿壩州金川縣檢察院以故意殺人罪嫌批捕唐嫌。2021年10月14日，四川省阿壩藏族羌族自治州中級人民法院當庭宣判，被告唐路犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；賠償因犯罪行為給附帶民事訴訟原告造成的物質損失。

法院審理發現，被告唐路與死者阿木初（抖音名：黑姑娘「拉姆」）於2009年登記結婚，婚後二人常因家庭瑣事爭吵，唐路多次毆打阿木初，2020年3月決意離婚，但唐路威脅要殺害他們次子，拉姆只好同意在同年6月復婚，又因唐路故態復萌動手，兩人同年6月28日二度離婚。後唐路多次找阿木初復婚被拒絕，因此心生怨恨。2020年9月14日20時30分許，唐路前往阿木初父親家，向正在廚房網路直播的阿木初淋潑汽油並點火，致阿木初嚴重燒傷，半月後不治死亡。唐路逃離現場不久被捕歸案。

一審法院審理認為，被告唐路致阿木初死亡的行為已構成故意殺人罪，且犯罪手段極其殘忍，社會影響極其惡劣，所犯罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。

一審宣判後，唐路提起上訴。2021年12月28日起，該案二審在阿壩汶川縣開庭，四川省高級人民法院未當庭宣判。據知情者透露，被害人家屬已接到法院通知，該案二審維持原判，判處唐路死刑。

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