勇兔劇中掌握婆婆張瓊姿秘密。（三立提供）

勇兔劇中修理偷吃老公江宏恩。（三立提供）

林筳諭（勇兔）在三立8點台劇《一家團圓》在劇中1人分飾兩角、3種個性，人設大不同，先是受委屈的小媳婦家玲，後來她意外撞到頭失去記憶而讓性情大變，變成潑辣媳婦，直接開嗆修理惡婆婆張瓊姿，另一個則是神祕腹黑的千面女郎，3種不同性格讓林筳諭演出大呼過癮。

林筳諭在個性大逆轉後，上演小媳婦的逆襲、婆媳過招千百回讓觀眾看得直呼過癮，真是逆轉人生，觀眾認為林筳諭飆演技喜劇魂爆發，和婆婆張瓊姿鬥智鬥勇，不只讚譽她才是真正的「犀利人妻」，更直呼：「看她氣死婆婆好舒壓！」

她笑說：「演這角色最過癮就是可以幫大家出氣，當媳婦不敢說的話我都幫大家說了！」還笑問：「有哪位媳婦敢說這些大逆不道的話嗎？」昨晚播出林筳諭把老公和小叔DNA拿去驗，沒想到意外發現婆婆藏了多年的秘密，揭發老公身世，她還趁機利用婆婆求饒的機會惡整張瓊姿，劇情神來一筆，林筳諭玩起小S目前火紅的歌曲〈九九乘法表〉，讓觀眾快笑死。網友紛紛敲碗小S來客串演出，還問歌曲有置入嗎？勇兔談起這場戲，直呼：「演家玲憋笑好痛苦，但玩得很開心！」而且看到編劇寫這場戲後，為了揣摩到味，還趕快抽空把小S的MV看了好幾遍。

失憶後的家玲，活潑俏皮、逗趣幽默的喜劇式演譯，竟被網友封為「一家團圓迷因女王」，劇中台詞搞笑講多國語言、穿著浮誇華麗的衣服登場，被網路超紅迷因帳號轉發，而且人設敢愛敢恨戰鬥力驚人、霸氣教訓渣男老公、當起小叔的紅娘，網友紛紛告白：「好可愛，被勇兔圈粉了」「每一集都期待家玲出現，每天看家玲的戲都會笑到『黑姑』」