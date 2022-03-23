受到油價飆漲的利多刺激，能源股上演噴出行情，今年迄今累計大漲近40％，獨居標普5百最強勢類股。投資專家指出，隨著以科技股為主的尖牙股（臉書、亞馬遜、網飛與谷歌）式微，新尖牙股（能源、穀物、天然資源與黃金）已成為投資人追逐的熱門投資標的。

俄羅斯入侵烏克蘭後帶動油價飆漲，布蘭特期油每桶最高曾飆破130美元大關，目前稍微壓回至115美元，今年迄今累計大漲48％，紐約指標期油目前也在112美元左右。

能源股成為油價飆漲最大受惠族群，今年迄今總計大漲37％，與金融股為標普5百唯二年線維持上漲的類股，金融股今年來僅小漲1％，標普5百大盤迄今則仍大跌5.3％。

標指今年來漲幅前25強個股中，有17檔為能源股，其中西方石油股價暴漲逾1倍，哈利伯頓（Halliburton）飆升62％，雪佛龍則大漲40％。

巧合的是，能源股飆漲正值科技股落難，標指科技類股今年來總計暴跌9.8％。科技股過去10年來一直扮演美股火車頭的角色，但在高通膨與升息循環環境下，市場普遍認為科技股將首當其衝，因此成為投資人拋售的標的。

NEIRG財富管理公司創辦人暨總裁吉科馬吉斯（Nick Giacoumakis）表示，「由臉書、亞馬遜、網飛與谷歌組成的尖牙股（FANG）已經失寵，能源（fuel）、農業穀物（agriculture）、天然資源（natural resources）與黃金（gold）等新尖牙股竄起成為市場當紅炸子雞。」

在能源股大漲與市場擔心供給可能短缺的利多刺激下，許多商品價格飆上歷史新高，小麥期價才剛創下天價，鈀金、鎳、鋁與銅等金屬行情也都創下新高。

吉科馬吉斯指出，他的公司主要透過股票與ETF投資能源類股，他還預測，油價今年會保持在120美元之上。

不過，由於權重較低，能源股大漲對於拉抬大盤的效果有限，能源股目前占標指的權重僅3.9％，遠低於2008年油價前波高點時的逾15％。