學生時期的有趣回憶，是親朋好友間茶餘飯後的常見話題。一名女網友和小7歲的男友分享，國小喝罐裝可樂，都會先拿別針戳一個洞，搖一搖再喝，但男友聽完卻滿頭問號，讓她難過得發文討拍，沒想到這種特殊喝法，竟勾起上千網友的回憶，「這是汽水唯一喝法」、「我也有這樣用過耶，超過癮的」。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，有次和小7歲的男友分享兒時趣事，提到國小時喝罐裝可樂，都會先拿別針在拉環中間的小圓點上戳一個洞，再用手遮住洞口大力搖晃後再喝，嗨喊「這樣喝更好喝」，不料男友聽完反而一頭霧水，讓她尷尬直呼「以後找不到話題好聊了」。

沒想到貼文一出，立刻引起上千網友共鳴，「秒懂，氣泡多的汽水喝起來更爽」、「這是汽水唯一喝法」、「我都用原子筆，然後手指頭按住那個小孔搖一搖，再噴到嘴巴裡，拿來噴同學也很好玩」、「我也有這樣用過耶，超過癮的」、「國中翹二郎腿用原子筆一插，直接帥爆」、「喚起回憶，不過如果我的小孩這樣喝會被我罵爆」。

也有網友補充說明，「以前的易開罐有一個可以旋轉的小圓點，小時後都會用尖銳物戳一個洞，搖一搖噴著喝」、「以前的罐裝飲料拉環處有一個凹下去的地方，大家都會拿筆去戳洞，不過以前的罐裝飲料是拉環打開後，還可以和瓶身分離的易開罐，和現在拉環式、跟瓶身一體成型的不同，所以現在的罐裝飲料已經沒有這個凹洞可以戳了」。