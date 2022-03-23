法國能源巨擘道達爾（TotalEnergies）22日宣布，鑒於烏克蘭局勢惡化，該公司決定盡快停止購買俄羅斯石油與石油產品，不再與俄國簽訂新的供應合約，最遲會在2022年底達成此目標。但這並不包括天然氣在內，原因在於顧及歐洲天然氣供應穩定。