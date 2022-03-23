法能源巨擘道達爾 最遲年底停止購買俄國石油 21:162022/03/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國能源巨擘道達爾（TotalEnergies）22日宣布，鑒於烏克蘭局勢惡化，該公司決定盡快停止購買俄羅斯石油與石油產品，不再與俄國簽訂新的供應合約，最遲會在2022年底達成此目標。但這並不包括天然氣在內，原因在於顧及歐洲天然氣供應穩定。 印度低價買300萬桶俄油 美立法地圖正確標台灣 北京要求停止掏空一中 #能源巨擘 #道達爾 #最遲 #購買 #停止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投信投顧介入企業經營權 最重可撤照 04:102022/03/23 財經焦點 《國際產業》歐盟擬禁投資俄石油巨頭 購油不受限 15:192022/03/15 財經 看大陸這波疫情 童子賢：影響僅1、2個月 04:102022/03/23 財經要聞 Klook攜手格上租車推出電子租車券 可單張購買使用更彈性 17:192022/03/21 財經 冒牌兒子來電借錢 內湖警攔阻傻婦保住46萬 17:322022/03/22 社會 國泰停飛越俄羅斯領空 屈臣氏將停止當地業務 13:132022/03/18 財經 停止出貨俄國 華碩捐3千萬給烏克蘭 04:102022/03/15 話題觀察 購買LONGUS酵母B群 享79折優惠 04:102022/03/19 產業．科技 俄國侵烏 歐洲恢復搶購美製無人機和飛彈 15:322022/03/18 國際 烏控俄戰車含德製零件 博世停止對俄出貨 11:302022/03/19 國際 基隆港濃霧瀰漫 今早一度停止進出港 10:002022/03/17 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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