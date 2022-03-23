福原愛近日遭橫濱男前妻踢爆，主動倒追橫濱男並曝光她不倫情書，坐實她婚內出軌，日媒今(23日)更爆出福原愛會偷吃的原因，就是江宏傑無法滿足她某個慾望，對此，江宏傑也做出回應了。

日媒《NEWSポストセブン》今報導，雖然福原愛對外表現出幸福模樣，但她曾自述和江宏傑的婚姻關係，不如外界看到得甜蜜，因為江宏傑沒有真正了解她，也沒有把她當公主般寵愛。

福原愛認為，一個真正愛你的人，是可以讓你做自己，也能重新檢視自我，釋放你的內心，但她在江宏傑身上找不到關愛，因此才義無反顧轉往找能「解放她身心」的橫濱男。

對此，江宏傑也透過經紀公司回應《三立新聞》，表示「不會回應」，並專注於自己事業，除了專心錄製《全明星運動會》，並積極推廣桌球運動。福原愛去年3月被拍到和橫濱男約會，雖然當時她極力否認不倫戀，但仍被外界抨擊。

如今橫濱男前妻不僅曝光她寫的不倫情書，暗示她婚內出軌，並曝光她「倒追」橫濱男的過程，當時她是客人，一見鍾情在酒吧打工的橫濱男，並主動倒追，在杯墊寫上自己手機號碼示愛，不過礙於橫濱男和前妻愛得火熱，所以那時還未和福原愛發展更進一步的關係。