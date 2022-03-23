「啊嘿顏」意指把舌頭吐出來加上鬥雞翻白眼；有名女網友在網上詢問，她表示許多男生看到這類照片似乎會心癢癢，甚至會看著照片幻想，而且男生還認為在「嘿咻」時，女生的表情最好也能出現「啊嘿顏」；網友表示「男生喜歡 『玩壞掉』 的感覺」；但也有網友認為「漫畫好看多了」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示近來在網路上看見「啊嘿顏」自拍，她很疑惑為什麼許多女生喜歡這樣拍照，把舌頭吐出來加上鬥雞翻白眼，有些女生還會腳開開，她疑惑是給男生看了會心癢癢，或是看著照片幻想，她覺得這種照片看了反胃，但是男生好像都很愛，而且認為在「嘿咻」的表情最好也能出現「啊嘿顏」樣子。

文章一出，引起網友紛紛表示「男生其實只是單純的愛正妹，妳找幾個醜的來PO看看」、「她們開心就好」、「我覺得很刻意，漫畫好看多了」、「怎麼樣都比做愛的時候死魚臉好吧」、「我比較羨慕他們會鬥雞眼」、「這個表情我本身也很喜歡在a片看到」、「我還以為中風」、「做到很舒服的時候真的會不自覺想吐舌頭翻白眼」、「好看的男生自然看的爽」、「男生喜歡 『玩壞掉』 的感覺」、「我高潮的時候真的會翻白眼欸」。